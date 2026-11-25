Нарышкин: Советский Союз внес решающий вклад в разгром германского нацизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом Нарышкин сказал на Международной научной конференции «Вторая мировая война: от европоцентризма к глобальной истории», передает ТАСС.

«Советский Союз внес решающий вклад в разгром германского нацизма, освободил половину Европы и водрузил Красное знамя Победы над поверженным Рейхстагом», – заявил Нарышкин.

Он также отметил, что китайский народ достойно принял бой с японским милитаризмом, годами сдерживал напор захватчиков и оказывал врагу упорное сопротивление. «Эти факты являются для нас незыблемыми», – добавил директор СВР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава ЦИК «Единой России» Александр Сидякин подвели итоги международного «Диктанта Победы».

А канцлер Германии Фридрих Мерц в поздравлении граждан с днем освобождения от нацистского режима не упомянул решающую роль Красной армии.

Также Нарышкин заявил о борьбе России с исходящим из Европы «нацистским злом».