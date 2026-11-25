Tекст: Алексей Дегтярёв

Новинка, предназначенная для защиты объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, была впервые продемонстрирована на выставке «Интерполитех-2026» в Москве, передает РИА «Новости».

В основе системы лежит модуль «Нарвал». Установка стабилизирована в трех плоскостях и способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 80 метров в секунду. Благодаря высокой точности стрельбы разработчикам удалось снизить расход боеприпасов и увеличить автономность комплекса.

Система обнаруживает и распознает цели в автоматическом режиме. Алгоритмы искусственного интеллекта исключают ложные угрозы, идентифицируют типы беспилотников, рассчитывают баллистику и оценивают потенциальный ущерб.

Окончательное решение об открытии огня принимает оператор, рабочее место которого может находиться на расстоянии до десяти километров от модуля. Один человек способен управлять работой от четырех до 16 установок. Комплекс имеет открытую архитектуру и легко интегрируется с радарами, метеостанциями и оптико-электронными системами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Уралвагонзавод» завершил испытания модернизированной машины БРЭМ-80 с усиленной защитой от беспилотников.

Летом в России начались испытания лазерного комплекса «Перун» для противодействия всем типам дронов.

В июне концерн «Алмаз-Антей» сообщил о разработке компактной установки «Сокол» для выявления БПЛА на дистанции до пяти километров.