Yonhap: Южнокорейская Hanwha Aerospace получила право на экспорт амфибий KM3

Tекст: Игорь Иножарский

Южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace получила от немецкого производителя General Dynamics European Land Systems (GDELS) право на экспорт машин-амфибий KM3, передает Yonhap.

KM3 представляет собой локализованную версию самоходной машины-амфибии M3 компании GDELS. Техника предназначена для переправы танков, бронемашин и другого тяжелого военного оборудования через реки. Южная Корея стала единственным импортером M3, наладившим местное производство, и первой страной, получившей экспортные права на эту систему.

Hanwha Aerospace поставляет машины южнокорейским военным с июня 2024 года. Компания планирует завершить поставки в рамках первого этапа серийного производства в следующем году, а развертывание второй партии начнется в 2028 году.

Кроме того, Hanwha Aerospace подписала меморандум о взаимопонимании с бразильской оборонной компанией Modirum Gespi для сотрудничества в проектах сухопутной обороны. Соглашение последовало за аналогичной сделкой с испанской Indra Group в апреле, что подчеркивает стремление южнокорейской компании выйти на южноамериканский рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Южная Корея запланировала занять четвертое место в мире по объему экспорта по итогам года. В начале месяца американское подразделение компании Hanwha Aerospace решило провести тестовые запуски ракет системы Chunmoo с судна у южного побережья Соединенных Штатов. Hanwha Aerospace приступила к строительству предприятия по производству управляемых ракет на западе Польши.