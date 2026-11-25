Tекст: Игорь Иножарский

Корабль «Шэньчжоу-24» с пакистанским специалистом по полезной нагрузке Мухаммадом Зишаном Али и тайконавтами У И и Тан Хунбо стартовал в среду в 08:18 по местному времени с космодрома Цзюцюань на ракете «Чанчжэн-2F» и примерно через 3,5 часа автоматически пристыковался к станции «Тяньгун». Представитель Пакистана заявил, что Пекин и Исламабад обсуждали этот полет более 10 лет, пишет South China Morning Post.

Али пробудет на орбите около недели и вернется на Землю вместе с двумя из трех тайконавтов, которые сейчас работают на станции. Чжу Янчжу останется на «Тяньгуне» еще на полгода – такой график нужен для изучения адаптации человеческого организма к космическому полету, сообщил представитель программы пилотируемых полетов КНР Чжан Цзинбо.

«Мой первый полет представляет не только меня, но и мою страну», – заявил Али журналистам на космодроме Цзюцюань перед стартом. По его словам, он несет «мечту 250 млн пакистанцев»: перед полетом пакистанец семь месяцев интенсивно тренировался в Пекине и выучил китайский язык.

На станции Али будет отвечать главным образом за научные эксперименты, а не за управление кораблем. Миссия включает четыре биотехнологических эксперимента, разработанных университетами Пакистана, рассказал агентству Reuters представитель пакистанского космического агентства Амер Гилани. Содержание исследований пока не раскрыто.

Полет важен для космических амбиций Пакистана и позволяет стране заниматься большой наукой в космосе, считает исследователь Луны из Мюнстерского университета Ваджиха Икбал. Для Китая миссия подтверждает стремление стать ведущей космической державой, пишет Nature.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Управление пилотируемых космических полетов КНР сообщило о включении пилота ВВС Пакистана Мухаммада Зишана Али в экипаж корабля «Шэньчжоу-24». Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о больших надеждах Пекина на предстоящую миссию с участием представителя Пакистана. В мае Китай запустил корабль «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа к станции «Тяньгун».