Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что ее обокрали во время перелета в Лиссабон – из багажа пропала часть золотых украшений, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.
После рейса авиакомпании TAP Air Portugal телеведущая обнаружила в чемодане две расстегнутые косметички. Воры забрали примерно половину украшений, при этом серебро не тронули. В результате она лишилась нескольких комплектов и колец с жемчугом. Обращаться за компенсацией она не планирует, однако уже направила авиакомпании письмо с жалобой на произошедшее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой из-за образовавшейся задолженности в размере 48 тыс. рублей.
В феврале дело телеведущей о нарушении закона об иноагентах постановили рассматривать повторно после отмены заочного приговора в Мосгорсуде.
В 2024 году суд заочно приговорил Лазареву к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в пропаганде терроризма.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом