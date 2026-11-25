У Татьяны Лазаревой во время перелета в Лиссабон пропали украшения из багажа

Tекст: Вера Басилая

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что ее обокрали во время перелета в Лиссабон – из багажа пропала часть золотых украшений, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

После рейса авиакомпании TAP Air Portugal телеведущая обнаружила в чемодане две расстегнутые косметички. Воры забрали примерно половину украшений, при этом серебро не тронули. В результате она лишилась нескольких комплектов и колец с жемчугом. Обращаться за компенсацией она не планирует, однако уже направила авиакомпании письмо с жалобой на произошедшее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета телеведущей Татьяны Лазаревой из-за образовавшейся задолженности в размере 48 тыс. рублей.

В феврале дело телеведущей о нарушении закона об иноагентах постановили рассматривать повторно после отмены заочного приговора в Мосгорсуде.

В 2024 году суд заочно приговорил Лазареву к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в пропаганде терроризма.