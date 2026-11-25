Yonhap: Профсоюз железнодорожников Южной Кореи объявил итальянскую забастовку

Tекст: Игорь Иножарский

Акция протеста начнется в четверг в 9:00 по местному времени и продлится до 4 декабря, пишет Yonhap. Железнодорожники намерены строго соблюдать все инструкции по безопасности, отказываться от сверхурочной работы и не превышать скорость для компенсации задержек.

Профсоюз требует улучшить систему продвижения сотрудников по службе, выплатить дополнительные надбавки и увеличить штат. В случае невыполнения требований работники угрожают начать бессрочную всеобщую забастовку 10 декабря.

Изначально акция была запланирована на понедельник, однако ее отложили на три дня, чтобы позволить восстановить движение поездов после схода с рельсов грузового состава на линии Кёнбусон в субботу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых протестов профсоюзов. В сентябре масштабная забастовка профсоюзов создала угрозу транспортного коллапса в Нидерландах. Летом в Красноярском крае восстановили нарушенное из-за схода вагонов грузового поезда движение.