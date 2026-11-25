The Guardian: Счета за электроэнергию в Британии выросли на 26%

Tекст: Игорь Иножарский

С начала года счета за свет и газ в Британии вырастут на 26% на фоне роста оптовых цен, пишет The Guardian.

По данным британского регулятора Ofgem, около 22 млн домохозяйств будут платить за электроэнергию и газ в среднем 2,8 тыс. долларов в год вместо нынешних 2,2 тыс. долларов. Это означает, что средняя семья будет вынуждена тратить почти на 781,5 доллара больше, чем до начала ближневосточного кризиса.

Правительство пообещало поддержать нуждающиеся семьи, выплатив им в январе единовременное пособие в размере 130,3 доллара. Эта сумма дополнит скидку в 195,4 доллара на зимние счета за топливо, которую получают около 6 млн домохозяйств.

Аналитики Goldman Sachs предупреждают о возможном дальнейшем росте цен, если перебои с экспортом газа из стран Персидского залива приведут к опустошению хранилищ до окончания отопительного сезона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на природный газ в европейских странах превысили отметку в 1070 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость топлива в Европе подскочила на фоне прогнозов холодной погоды.