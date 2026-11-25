Tекст: Игорь Иножарский

Избирательная реформа, отменяющая обязательные предварительные выборы (PASO), располагает голосами, необходимыми для утверждения в Сенате Аргентины на этой неделе, пишет Bloomberg.

«Голоса для избирательной реформы в четверг есть», – заявила Бульрич Bloomberg News во вторник в своем кабинете в Буэнос-Айресе. По словам сенатора, страна живет выборами постоянно, и это нехорошо, поэтому предвыборный процесс сократили, отодвинув его начало на сентябрь.

Голосование в Сенате в четверг может реанимировать застопорившуюся законодательную повестку Милея: президент направил реформу в Конгресс в апреле, но продвижения не добился, а законопроект едва прошел стадию комиссии на прошлой неделе. Утверждение в верхней палате, где у Милея больше трудностей, чем в нижней, устранит серьезное препятствие.

Необычная система праймериз вызывала турбулентность на рынках в ходе кампаний 2019 и 2023 годов; Милей стремится избежать подобного сценария после распродажи перед победой его партии на промежуточных выборах в прошлом году. Отмена PASO также заставит перонистскую оппозицию самостоятельно урегулировать внутренние споры. По словам Бульрич, часто в PASO никто ни с кем не конкурировал, и они превращались в систему выборов в три тура.

Бульрич участвовала в праймериз 2023 года против Милея, заняла третье место, а затем поддержала его во втором туре; два года она занимала пост министра безопасности и в 2025 году получила место в Сенате. Соглашение о торговле с США, требующее одобрения Конгресса, сенатор еще не получила, но пообещала оперативно вынести его на обсуждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности в Евросоюзе зимой ожидали новые волны беспорядков. Внутриполитическая борьба и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза грозили парализовать работу объединения и сорвать принятие рекордного бюджета. В сентябре глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток сорвать выборы.