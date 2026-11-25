Tекст: Игорь Иножарский

«Помилование – это всегда возможный вариант», – заявил президент США Дональд Трамп о восстановленном в должности главе Nvidia Дженсене Хуанге, пишет Bloomberg со ссылкой на New York Post. Трамп отметил, что не считает необходимым столь исключительный шаг.

Интервью прошло в Овальном кабинете перед поездкой президента во Флориду на День благодарения. По данным газеты, Трамп посоветовал Хуангу говорить правду законодателям и сотрудникам Конгресса, когда те спросят о скандале, приведшем к его краткому отстранению. Трамп также признался, что думал о получении американским правительством доли в Nvidia, и заявил, что, вероятно, еще не поздно.

Совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в понедельник после вмешательства Трампа. Во вторник Хуанг провел закрытые встречи с комитетами Палаты представителей по иностранным делам, по Китаю и по разведке, где обсуждались его связь с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг и протоколы безопасности компании. В четверг он должен выступить на слушаниях в банковском комитете Сената.

На общем собрании сотрудников Хуанг извинился за поведение, ставшее причиной отставки, и рассказал, что ежедневно проходит психотерапию. Он признал нарушение кодекса поведения Nvidia, назвал ту встречу самой тяжелой в своей практике и поблагодарил за второй шанс возглавить основанную им компанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самый необычный корпоративный скандал в сфере ИИ привел к возвращению Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia, несмотря на признание в супружеских изменах и подозрения в шпионаже. Во вторник глава Nvidia Дженсен Хуанг поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на должность. В понедельник совет директоров Nvidia проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров.