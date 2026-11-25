ФСБ задержала подозреваемого в покушении на чиновника в Мелитополе

Tекст: Вера Басилая

«Федеральной службой безопасности в Запорожской области установлен и задержан исполнитель террористического акта в отношении представителя региональных органов власти», – отметили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, гражданин России 1962 года рождения связался с кураторами через мессенджер WhatsApp. Украинские спецслужбы передали ему два FPV-дрона и компоненты самодельных взрывных устройств путем сброса с беспилотника, передает ТАСС.

Мужчина собрал аппараты по инструкции, привел их в боевое состояние и установил вблизи места работы одного из чиновников администрации Мелитополя. Во время атаки на служебный автомобиль должностное лицо не пострадало.

Следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки. Суд отправил подозреваемого, который уже дает признательные показания, под стражу. Ведомство продолжает устанавливать лиц, оказывавших содействие задержанному.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники управления ФСБ по Запорожской области задержали двух местных жительниц по подозрению в государственной измене.

Пятигорский городской суд Ставропольского края заключил под стражу мужчину, планировавшего совершить террористический акт в синагоге Кисловодска с помощью самодельного взрывного устройства.