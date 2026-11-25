В Казахстане задержали трех школьников за разрушение стелы воинам Красной армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранители задержали троих подростков по подозрению в разрушении стелы, передает ТАСС со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области Казахстана.

Несовершеннолетних учащихся седьмого класса поставили на профилактический учет. Родителей школьников привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Полицейские направили в управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних представления об устранении причин правонарушения. В ведомстве подчеркнули недопустимость любых проявлений вандализма и пообещали жестко пресекать подобные факты.

На прошлой неделе неизвестные почти полностью разрушили памятную стелу на месте захоронения 72 воинов Красной армии на городском кладбище Тараза. Впоследствии мемориал оперативно восстановили за счет российской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Казахстана осудили разрушение памятной стелы красноармейцам в Таразе.

На прошлой неделе генконсульство России в Алма-Ате сообщило о разрушении неизвестными памятника на месте захоронения солдат.