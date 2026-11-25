Reuters: Партия Айзенкота договорилась об альянсе с партией Либермана

Tекст: Дарья Григоренко

Партия «Яшар» договорилась о подписании коалиционного соглашения с правой оппозиционной партией «Наш дом – Израиль» в рамках попыток сформировать новый кабинет министров. Это первый подобный альянс после прошедших в октябре парламентских выборов, пишет Reuters.

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство. Нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает исполнять свои обязанности, так как его блок получил лишь 53 из 120 мест в парламенте. Центристская партия Айзенкота и его партнеры, включая Авигдора Либермана, контролируют 48 мандатов, однако рассчитывают на поддержку представителей арабского меньшинства, у которых 19 мест.

Соглашение стало неожиданностью, поскольку Либерман выступал против опоры на арабские партии и создания правительства единства с Нетаньяху. При этом политик называл своей главной целью отстранение действующего премьера от власти.

У Айзенкота есть время до 6 декабря, чтобы завершить формирование кабинета, с возможностью продления мандата на две недели. В случае неудачи право создать правительство перейдет к Нетаньяху. Параллельно левая партия «Демократы» приостановила переговоры с Айзенкотом из-за его контактов с блоком Нетаньяху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер израильской партии «Яшар» Гади Айзенкот сообщил о ведении трех переговорных треков для формирования правительства.

Переговоры между партиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Гади Айзенкота завершились безрезультатно.

В воскресенье Айзенкот пригласил партию Нетаньяху «Ликуд» к диалогу о правительственной коалиции.