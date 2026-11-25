Reuters: Хуситы пригрозили атаковать порт Джидда в случае удара по Ходейде

Tекст: Вера Басилая

Йеменские мятежники атакуют саудовский порт Джидда и все другие порты на побережье Красного моря, если Эр-Рияд осуществит свои угрозы и нападет на йеменскую Ходейду, передает Reuters.

Представитель хуситов Яхья Сариа призвал портовых рабочих немедленно эвакуироваться, а судоходные компании – вывести свои суда из опасной зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда. Этот порт имеет ключевое значение для доставки продовольствия и гуманитарной помощи на север Йемена.

Во вторник 11 человек пострадали в результате нападения йеменских мятежников на высотное здание в финансовом центре Эр-Рияда.

В пятницу военный представитель движения «Ансар Аллах» пригрозил нанести удары по порту Джидда и другим объектам Саудовской Аравии.