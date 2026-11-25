Tекст: Игорь Иножарский

МИД КНДР предписал швейцарскому посланнику закрыть офис и покинуть страну в течение 48 часов, назвав санкции открыто враждебным актом, пишет Reuters.

«Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики объявило главу швейцарского дипломатического представительства в КНДР персоной нон грата и призвало его покинуть страну в течение 48 часов», – говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Во вторник сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что санкции нарушают суверенитет страны, лишая детей возможностей для культуры и отдыха. Ранее Швейцария внесла международный детский лагерь «Сондовон» в санкционный список из-за его предполагаемой роли в перемещении детей с подконтрольных России территорий.

В Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии отметили, что санкционная политика государства не зависит от возобновления работы дипломатического представительства. В ведомстве пояснили, что целью работы офиса в Пхеньяне было поддержание каналов диалога со странами, с которыми у Берна есть разногласия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР. В начале осени власти Северной Кореи понизили уровень дипломатических отношений с Британией в ответ на санкции против детского лагеря. В августе посольство России в Берне заявило о нарушении Швейцарией международного права при блокировке российских средств.