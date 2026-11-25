Эксперт Кнутов рассказал о принципе работы сжигающего украинские дроны лазера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Луч лазера в жизни выглядит иначе, чем в кино. Он не пронзает воздух, а удерживается в одной точке, прожигая отверстие, рассказал Кнутов в беседе с «Российской газетой».

«В результате беспилотник может вспыхнуть, а могут быть поражены элементы конструкции несущей, что приведет к разрушению», – пояснил он.

В случае дронов самолетного типа луч греет бензобак, топливо воспламеняется и цель сгорает. По словам Кнутова, один такой импульс обходится «всего 200 с лишним рублей», поэтому затраты на поражение беспилотников минимальны.

Эксперт признал, что сам лазер стоит дорого, но его цена окупается по сравнению со стоимостью защищаемого объекта или традиционных средств ПВО. Он уточнил, что комплекс находится на опытном дежурстве и дорабатывается.

Кнутов добавил, что в плохую погоду лазеры теряют эффективность, поэтому их нужно использовать в сочетании с традиционными зенитно-ракетными системами. Применение новых технологий в приграничье является частью многоступенчатой системы ПВО, заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил об уничтожении около тысячи украинских беспилотников новым лазерным комплексом за два месяца работы в одном из приграничных регионов.

Ранее официальный представитель научно-производственного центра «Сварог» сообщил о прохождении испытаний лазерным комплексом «Перун».

Также эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил о попытках украинских производителей заимствовать идеи российских инженеров при создании новых образцов беспилотников.