Россия и Ливия начали расследовать организованную Украиной атаку на порт Бенгази

Tекст: Дарья Григоренко

Россия и Ливия создали совместную следственную комиссию по делу об украинском нападении на порт Бенгази, передает RT со ссылкой на источник в ливийских структурах.

Экспертам предстоит выяснить, какое именно оружие использовалось в ходе удара. Кроме того, специалисты должны установить, кто конкретно стоит за организацией атаки.

В настоящее время в порту возобновилось привычное движение судов.

Нападение на гавань произошло 22 ноября. Целью удара стали российские суда, Украина публично объявила о своей ответственности за атаку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду командование Ливийской национальной армии сообщило о смерти двух военнослужащих ВМС Ливии от полученных при атаке на порт Бенгази ранений.

В понедельник зампред Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Украину в ударах по порту Бенгази.

МИД Ливии потребовал от Киева официальных объяснений в связи с атаками.

В воскресенье Ливийская национальная армия пресекла вторую попытку нападения украинских безэкипажных катеров на российские корабли в порту Бенгази.