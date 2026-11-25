Tекст: Дарья Григоренко

«Когда они поняли, что ничего подобного ни с символикой этих стран, ни с допуском этих стран на мероприятия спортивные… не будет связано, все поняли, что речь идет именно о проявлениях национализма, вот этой самой сегрегации людей по национальному признаку», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что после событий на Ближнем Востоке и агрессии против Ирана всем стало очевидно: ссылки западных стран на необходимость использовать спорт для подачи неких «геополитических сигналов» оказались чистой ложью.

Она подчеркнула, что аналогичные дискриминационные меры наблюдаются и в экономической сфере. По словам Захаровой, действия коллективного Запада в отношении граждан России и Белоруссии несут в себе смыслы человеконенавистнических доктрин прошлого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия получила письмо лидеров семи стран Евросоюза с призывом запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии.

В понедельник Еврокомиссия предложила запретить россиянам использовать государственную символику на международных соревнованиях в Европе.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова осудила решение властей Норвегии ограничить въезд для профессиональных атлетов из России и Белоруссии.