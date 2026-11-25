OneTwoTrip: Нижний Новгород стал популярным городом для путешествий на Новый год

Tекст: Вера Басилая

Самым востребованным направлением оказался Нижний Новгород, на втором месте расположился Ярославль, а третью строчку заняла Тверь. Замыкают пятерку Кострома и Иваново, передает РИА «Новости».

Средняя стоимость проживания в Нижнем Новгороде составляет 12,2 тыс. рублей за ночь, в Ярославле – 12,4 тыс. рублей, а в Твери – 7,9 тыс. рублей.

Туристы планируют отдыхать дольше всего в Иванове, где средняя продолжительность бронирования составляет 3,4 суток. В Нижнем Новгороде путешественники останавливаются на 2,9 суток, в Костроме – на 2,8, а в Ярославле – на 2,7. Самые короткие поездки планируются в Тверь – в среднем на 1,9 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самыми востребованными направлениями для новогоднего отдыха россиян внутри страны назвали Петербург и Москву.

Российские туристы стали на треть чаще ездить на поездах из Москвы в Нижний Новгород и Казань. Летом Тверь официально стала частью национального туристического маршрута «Золотое кольцо России».