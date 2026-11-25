CBS: Минюст США поручил юристам помочь в судах из-за наплыва исков мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

С января 2025 года более 97 тыс. задержанных мигрантов обратились в суд для оспаривания законности содержания под стражей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS News.

Только с октября 2026 года было подано около 10 тыс. подобных ходатайств. До начала второго срока президента США Дональда Трампа в федеральные суды за весь год поступало лишь несколько сотен таких обращений.

«Многие федеральные прокуратуры оказались перегружены из-за наплыва ходатайств и трудновыполнимых процессуальных требований судов», – написал Тодд Бланш в служебном документе.

Поручение генпрокурора затрагивает подразделения министерства юстиции США, в которых работают около двух тысяч юристов. Точное число сотрудников, которые займутся этими делами, ведомство не уточнило.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее муниципалитеты штата Нью-Йорк проигнорировали более 16 тыс. распоряжений Службы иммиграционного и таможенного контроля США о задержании подозреваемых в нелегальной миграции.

Также Высшая судебная инстанция Соединенных Штатов сохранила всеобщее право на получение паспорта для детей мигрантов.

Кроме того, американская администрация обсуждала закрытие флоридской тюрьмы для мигрантов.