Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует обсудить с главой государства проблему нахождения в колониях и тюрьмах тяжелобольных людей, передает РИА «Новости».
«Мы планируем обсудить с президентом вопрос того, как быть с тяжелобольными людьми, находящимися в колониях и тюрьмах», – сказал Фадеев.
Встреча Совета с президентом традиционно планируется в первой половине декабря, ближе ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Совета Валерий Фадеев сообщил о планируемой на первую половину декабря встрече президента Владимира Путина с обновленным составом СПЧ.
Во вторник глава государства обновил состав Совета.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила о планах ходатайствовать об очередном помиловании на встрече с российским лидером.