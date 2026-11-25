Глава СПЧ анонсировал обсуждение с Путиным судьбы тяжелобольных в тюрьмах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует обсудить с главой государства проблему нахождения в колониях и тюрьмах тяжелобольных людей, передает РИА «Новости».

«Мы планируем обсудить с президентом вопрос того, как быть с тяжелобольными людьми, находящимися в колониях и тюрьмах», – сказал Фадеев.

Встреча Совета с президентом традиционно планируется в первой половине декабря, ближе ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Совета Валерий Фадеев сообщил о планируемой на первую половину декабря встрече президента Владимира Путина с обновленным составом СПЧ.

Во вторник глава государства обновил состав Совета.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила о планах ходатайствовать об очередном помиловании на встрече с российским лидером.