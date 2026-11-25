Турпоток из России в ЮАР вырос на 24,3% за восемь месяцев 2026 года

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил посол, Южно-Африканская Республика вызывает все больший интерес у российских путешественников, и эта положительная динамика подтверждается официальной статистикой страны, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2024 году страну посетили более 30 тыс. туристов из России, а в 2025 году этот показатель увеличился до 41 708 человек, продемонстрировав рост на 35,7%.

«Радует, что эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. По южноафриканским данным, за январь-август 2026 года на юге Африки побывало уже 27,8 тыс. российских путешественников, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее», – сказал Амбаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спрос россиян на поездки в африканские страны значительно увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о доступности прямых авиарейсов из страны по десяткам зарубежных направлений, включая африканские государства.