Пропавшие из школы-интерната в Кызыле 12-летние дети найдены живыми

Tекст: Алексей Дегтярёв

Двое 12-летних детей,

Пропавшие 24 ноября двое 12-летних детей из школы-интерната в Кызыле найдены, их жизням ничего не угрожает, пояснили в ведомстве ТАСС.

В поисках школьников участвовали сотрудники полиции и волонтеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кызыле пропали без вести двое 12-летних мальчиков, самовольно покинувших территорию школы-интерната.

На прошлой неделе полиция объявила о поиске 10-летнего ребенка, убежавшего от матери в Кызыле.

В начале месяца в Красноярске нашли живыми двух пропавших 12-летних девочек.