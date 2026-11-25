Психолог Павлова назвала агрессию следствием зависимости детей от гаджетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Избыток экранного времени меняет досуг детей, снижая интерес к познанию окружающей среды, общению со сверстниками и физической активности, передает РИА «Новости».

«Высокая частота использования цифровых устройств во время досуга и коммуникации становится причиной негативного влияния на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. Недостаток сна в силу избыточного экранного времени приводит к таким поведенческим проблемам, как негативизм, агрессия и апатия», – сказала Павлова.

По ее словам, чрезмерная сенсорная нагрузка и несоблюдение санитарно-гигиенических норм перегружают центральную нервную систему, а также вызывают снижение мышечной силы и деформацию позвоночника. Психолог отметила наличие прямой связи между увлечением гаджетами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Специалист добавила, что долгое напряжение глаз в сочетании с синим светом от экранов ведет к зрительному утомлению и прогрессированию миопии. Она подчеркнула связь между частым использованием компьютеров и нарушениями в нервно-психической сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил о поручении Минздраву разработать рекомендации по выявлению ранних признаков цифровой зависимости у несовершеннолетних.

Ранее научный сотрудник МГППУ Ульяна Мамохина заявила об отсутствии доказательств развития аутизма у детей из-за большого количества экранного времени.

Также финские исследователи обнаружили связь между использованием смартфонов в детстве и высокими показателями когнитивной обработки информации в подростковом возрасте.