Арктические птичьи базары назвали местом формирования новых инфекций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гончаров отметил, что птичьи базары являются индикаторами здоровья арктических экосистем и точками максимальной концентрации жизни. В таких местах могут собираться десятки тысяч птиц разных видов, передает РИА «Новости».

«Это своего рода плавильный котел, в котором идет активный обмен патогенными микроорганизмами, и, как мы предполагаем, могут формироваться новые варианты возбудителей инфекционных заболеваний», – заявил ученый.

В качестве примера он привел архипелаг Земля Франца-Иосифа. Птицы с разным миграционным поведением обмениваются там микроорганизмами из мест кочевок, а также взаимодействуют с флорой и фауной, включая песцов и белых медведей. По словам Гончарова, на птичьих базарах целесообразно изучать инфекции, представляющие опасность и для человека, в частности высокопатогенный птичий грипп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зоолог Екатерина Блидченко объяснила нетипичную агрессию у медведей мутировавшим птичьим гриппом.

Биолог из центра вирусологии «Вектор» Андрей Рудометов предположил появление новой глобальной пандемии из-за широкого распространения птичьего гриппа.

Также эксперты предупредили об опасности кормушек для диких птиц как очагов распространения вируса.