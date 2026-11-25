Просмотр ужастиков ночью в лесу может обострить болезни

Tекст: Катерина Туманова

Подобные «адреналиновые качели» могут привести к дебюту расстройств при наличии предрасположенности.

По словам Борозинец, интенсивное воздействие страха вызывает спазм мышц и нарушает гормональный баланс, что негативно сказывается на качестве управления автомобилем и других действиях, требующих концентрации, передает ТАСС.

Эксперт пояснила, что страх вызывает выброс адреналина, который подготавливает организм к действиям «бежать или нападать».

«После завершения страшного события наступает расслабление мышц, что вызывает приятное чувство как физического, так и психологического расслабления, преодоления страха, достижения успеха», – отметила психолог.

Борозинец добавила, что тренд на ночные просмотры хорроров в лесу, появившийся в 2026 году, свидетельствует о нехватке у людей активных событий и увлечений в повседневной жизни.

Такое развлечение, по ее словам, требует высокой ответственности, знания своей психики и глубокого доверия к партнерам, так как может как сплотить компанию, так и привести к конфликтам при попытке манипуляции страхом.

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