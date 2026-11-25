Россия и Южно-Африканская Республика в обозримой перспективе могут приступить к подготовке первой женщины-космонавта из ЮАР, передает РИА «Новости».
«Такая возможность действительно обсуждается, однако сроки реализации проекта пока согласовываются сторонами. В целом отмечаем хороший уровень взаимодействия между нашими космическими ведомствами, надеемся, что подготовка первых южноафриканских космонавтов не за горами», – заявил дипломат.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Москва и Претория ведут диалог по вопросу организации полета первой в истории Африки женщины-космонавта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Елена Серова назвала смешанный экипаж из мужчин и женщин преимуществом для Российской орбитальной станции.
Роскосмос допустил возможность подготовки космонавтов из Малайзии.
Также госкорпорация предложила ЮАР помощь в отборе космонавтов.