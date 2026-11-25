Взрыв газа в Алтайском крае повредил 12 квартир

Tекст: Катерина Туманова

«В результате происшествия четыре квартиры разрушено, восемь частично повреждено», – передает РИА «Новости» сообщение регионального Центра управления регионом.

В краевом главке МЧС уточнили, что после взрыва возник пожар, а в федеральном ведомстве подтвердили обрушение верхних этажей в одном из подъездов.

По информации Следственного комитета, жертвой происшествия стал один человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в среду продолжили поиски хозяйки квартиры, где взорвался газ на Алтае.

Во вторник в Кулундинском районе Алтайского края ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Площадь обрушения здания достигла 300 квадратных метров.

Следственный комитет сообщил об обрушении четвертого и пятого этажей в двух подъездах жилого дома.