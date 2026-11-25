ВОЗ: Грипп для некоторых может стать причиной летального исхода

Tекст: Катерина Туманова

«У большинства людей, заболевших гриппом, симптомы проходят в течение недели. Однако грипп может вызывать тяжелые осложнения или даже привести к летальному исходу – прежде всего у лиц из групп высокого риска: беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, младенцев и пожилых людей», – заявили РИА «Новости» в ВОЗ.

В организации призвали вакцинироваться, так как это лучший способ защиты на фоне роста заболеваемости в зимний период.

В эпидемиологический сезон 2026-2027 годов в России ожидаются две волны гриппа, первая из которых – в конце ноября, а вторая – в феврале, согласно материалам Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА.

Подъем заболеваемости будет вызван вирусами свиного гриппа А (H1N1)pdm09, что связано с возможными мутациями и появлением новых штаммов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о приросте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России из-за возобновления учебы после каникул. На прошлой неделе было зарегистрировано около 608 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и ковида.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Ткачева заявила о способности вакцинации от гриппа и пневмококка снижать риск деменции у пожилых людей. ВОЗ не увидела риска возникновения пандемии гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне. Роспотребнадзор сообщил о сезонном уровне заболеваемости респираторными инфекциями в России.