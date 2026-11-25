В Госдуме предложили давать льготные автокредиты всем официально работающим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Программа льготного автокредитования возобновляется в России с декабря 2026 года, однако текущие условия делают ее недоступной для большинства граждан, передает ТАСС.

«Пора расширить программу и убрать барьеры, которые мешают людям пользоваться поддержкой. Сейчас круг получателей ограничен: это медицинские работники государственных организаций, педагоги государственных образовательных учреждений, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью», – констатировал Панеш. Он подчеркнул, что для остальных категорий граждан остаются только скидки на приобретение электромобилей и гибридов.

Парламентарий указал, что для обычных работников заводов или IT-компаний, которым необходимы автомобили с двигателями внутреннего сгорания, программа фактически закрыта. Депутат предложил увеличить максимальную стоимость автомобиля, подпадающего под льготы, с 2 млн до 3 млн рублей, а также распространить повышенную скидку на все российские электрокары, а не только на ограниченный список моделей.

Панеш добавил, что расширять перечень получателей льготного автокредитования имеет смысл исключительно при одновременном увеличении лимитов финансирования. За девять месяцев текущего года программой воспользовались 123 тыс. человек, после чего она была приостановлена из-за исчерпания бюджетных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предложили внести поправку об увеличении финансирования программы льготного автокредитования на 10,4 млрд рублей.

Также первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возобновлении программ льготного автокредитования и автолизинга с 1 декабря за счет лимитов следующего года.

Кроме того, глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах ведомства предложить варианты увеличения финансирования этих программ.