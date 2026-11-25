Посол Пакистана Тирмизи заявил о росте потока туристов из России за год

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Как я заметил за проведенный здесь год, количество туристов из Пакистана увеличилось. И количество российских туристов тоже значительно возросло», – отметил Тирмизи в беседе с ТАСС.

Дипломат выразил уверенность в том, что исламская республика может стать прекрасным направлением для путешественников из России. Он напомнил о нахождении государства на перекрестке путей между Западной, Южной и Центральной Азией, а также о древней цивилизации, восходящей к эпохе Хараппы и Мохенджо-Даро. Кроме того, в 326 году до нашей эры на территории современного Пакистана побывал Александр Македонский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Пакистана Тирмизи сообщил о работе над возобновлением регулярных авиарейсов.

Посол также заявил о предстоящем визите премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию.

В прошлом месяце президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал расширять двустороннее сотрудничество в сфере торговли, энергетики и промышленности.