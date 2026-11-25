Tекст: Алексей Дегтярёв

Хуситы заявили о готовности нанести удары по порту Джидда и всем остальным гаваням Саудовской Аравии на побережье Красного моря, если Эр-Рияд осуществит свои угрозы об атаке на йеменский порт Ходейда, пишет Reuters.

В заявлении мятежников содержится призыв к сотрудникам и рабочим портов, а также к местным жителям немедленно эвакуироваться. Кроме того, хуситы потребовали от судоходных компаний вывести свои суда из опасной зоны.

Вслед за этим сообщением возглавляемая Саудовской Аравией коалиция атаковала оперативные объекты в Ходейде. Также были уничтожены несколько целей в йеменских провинциях Саада и Амран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила о ранении 11 человек в результате нападения йеменских мятежников на высотное здание в финансовом центре Эр-Рияда.

В воскресенье хуситы заявили об атаке на нефтеперерабатывающий завод на западе королевства.

В пятницу военный представитель движения «Ансар Алла» пригрозил нанести удары по порту Джидда в ответ на возможную атаку арабской коалиции на Ходейду.