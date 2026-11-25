Heritage Auctions: В США вырос спрос на изделия Фаберже и русский фарфор

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Фаберже остается исключительно известным именем, однако русское декоративно-прикладное искусство выходит далеко за рамки знаменитых имперских времен. Другой сильной стороной остаются московские мастера эмали: Федор Рюкерт, а также фирмы Овчинникова, Хлебникова и Курлюкова создавали произведения выдающегося художественного уровня», – рассказал Николсон.

По его словам, с мая 2024 года аукционный дом продал более 350 изделий Фаберже, а на декабрьских торгах того же года работы Хлебникова и Курлюкова были реализованы по рекордным ценам, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что серьезный интерес вызывает императорский фарфор с документально подтвержденным дворцовым происхождением.

Кроме того, американские коллекционеры интересуются русской живописью. В декабре 2025 года две картины Бориса Григорьева ушли с молотка за 550 тыс. и 450 тыс. долларов.

Также спросом пользуются старинные монеты и медали. В частности, «Золотая медаль России» времен Петра I была продана на торгах Heritage Auctions за 720 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее картину Ивана Айвазовского «Венеция ночью. Сан-Джорджо-Маджоре» продали на лондонских торгах аукционного дома Sotheby's за 1,4 млн долларов.

Также супрематический чайный набор по дизайну Казимира Малевича продали в Стокгольме почти за 3 тыс. долларов.

Кроме того, аукционный дом Sotheby's сообщил о планах продажи в декабре более 300 связанных с дореволюционной Россией предметов.