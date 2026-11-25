Академик Тутельян связал выброшенные антибиотики с устойчивостью бактерий

Tекст: Алексей Дегтярёв

Неправильное обращение с противомикробными препаратами, в частности утилизация излишков с истекшим сроком годности, помогает бактериям формировать невосприимчивость к лекарствам, сказал академик ТАСС.

«Надо строго соблюдать приемы препаратов по назначению врача. И еще следить за тем, чтобы не набирать препаратов этих больше, чем нужно, потому что срок годности у них есть, они потом выбрасываются, попадают в окружающую среду, и запускается цепочка», – пояснил Тутельян.

Специалист также посоветовал пациентам не приобретать антибиотики в избыточном количестве во избежание подобных экологических и медицинских рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии Роман Козлов сообщил о возможности успешного преодоления лекарственной устойчивости микроорганизмов.

В воскресенье научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о способности препарата «Фтортиазинон» побеждать устойчивую к антибиотикам бактерию Klebsiella pneumoniae.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не поддаваться панике из-за распространения штаммов этой супербактерии.