Tекст: Катерина Туманова

«В данном случае идет речь о нозокомиальных инфекциях – это те инфекции, которые формируются в условиях стационаров, поэтому говорить о пандемии супербактерии Klebsiella pneumoniae не приходится. Когда мы говорим о пандемии, мы говорим об инфекции, которая распространяется вне медицинских учреждений», – заявил Онищенко РИА «Новости».

По его словам, для решения проблемы устойчивости супербактерии к препаратам необходимо разрабатывать новые действенные антибиотики.

Академик добавил, что к причинам появления опасной супербактерии можно отнести самостоятельное назначение антибиотиков и их неправильное применение. Такие средства должен выписывать врач по рецепту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко заявил об отсутствии поводов для паники из-за распространения устойчивых к антибиотикам штаммов Klebsiella pneumoniae.

При этом ВОЗ предупредила о реальном риске распространения в Европе опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae.

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила об отсутствии в мире способных вызвать новую пандемию вирусов.