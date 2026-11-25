Терентьева, Непряева и Коростелев допущены к этапу Кубка мира

Tекст: Катерина Туманова

Спортсмены получили разрешение властей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat. По информации издания, Федерация лыжного спорта Финляндии была проинформирована, что новые правила въезда не будут распространяться на этих лыжников.

Остальные россияне, подавшие заявки на участие, были вынуждены сняться с соревнований.

Первый этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября на финском курорте Рука. Второй этап состоится 4-6 декабря в Тронхейме (Норвегия).

Ранее Финляндия и Норвегия ввели ограничения на въезд для спортсменов из России, включая тех, кто имеет нейтральный статус Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Как писала газета ВЗГЛЯД, FIS отозвала нейтральные статусы у лыжников Горбунова и Шибекиной.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Сергея Волкова вероятным единственным участником из России на этапе Кубка мира в Тронхейме.

На прошлой неделе Россия получила разрешение на участие своих лыжников в этапе в Давосе.