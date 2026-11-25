NYP: Трамп заявил о финансировании войны с Ираном до конца января

Tекст: Катерина Туманова

Американский лидер выразил опасения, что переход контроля над Конгрессом к Демократической партии в начале 2027 года может привести к преждевременному завершению войны в Иране, пишет New York Post.

«Они возьмут полную победу и превратят ее в поражение. Я имею в виду, если они это сделают, смотрите, их флота нет, их авиации нет, их противовоздушной обороны, всего этого нет. Их лидеров нет. Я имею в виду, если демократы это сделают, они просто возьмут победу и превратят ее в поражение», – заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил наличие политических трудностей для подобного шага оппозиции, подчеркнув, что США уже достигли успеха и могут завершить кампанию в любой момент. По его словам, до конца января операции военных обеспечены необходимыми средствами практически в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News заявил, что в администрации США обсудили ликвидацию руководителей Ирана.

Министр обороны США Хегсет запретил Пентагону поддерживать поездки конгрессменов на Ближний Восток.

До этого президент США выступил за заключение с Тегераном бессрочного соглашения по ядерному оружию.