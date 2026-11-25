Адвоката Гранкина и его сына отправили в СИЗО по делу о взяточничестве

Tекст: Катерина Туманова

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан глава коллегии адвокатов „Гранкин и партнеры“, а также его сын Иван. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Им избрана мера пресечения», – рассказал собеседник ТАСС.

Суд отправил Гранкиных в СИЗО на два месяца. Они уже обжаловали арест в апелляционной инстанции. По этому уголовному делу также арестован ставропольский бизнесмен Роман Борозна.

Как сообщил другой источник в силовых структурах, дело связано с обещанием Гранкиных «решить корпоративные споры в досудебном порядке».

Максим Гранкин учредил «Первую специализированную коллегию адвокатов Москвы «Гранкин и партнеры» в 2003 году и стал ее директором. Его сын Иван также работает адвокатом в этой коллегии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-главе Тамбовской области запросили 14 лет колонии за коррупцию. Бывшую замглавы Петропавловска-Камчатского задержали за взятки.

На прошлой неделе экс-гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (гкз) Игорь Шпуров признал вину по делу о взяточничестве.