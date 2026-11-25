Кейт Миддлтон раскрыла подробности своей борьбы с раком в новом фильме

Tекст: Катерина Туманова

В опубликованном отрывке из предстоящей картины Миддлтон размышляет о том, как онкологическое заболевание глубоко меняет человека, пишет Yahoo News.

«Знаете, когда вы сталкиваетесь со своей собственной смертностью, вы должны принять тот факт, что жизнь не бесконечна, и в такие моменты, да, происходят перемены», – заявила Миддлтон.

По ее словам, диагноз меняет пациента физически из-за необходимости проходить терапию и операции, однако столкновение с собственной уязвимостью влияет на личность гораздо сильнее.

Она отметила, что после подобного опыта очень трудно вернуться к тому состоянию, в котором человек находился до болезни. Принцесса добавила, что этот непростой период в то же время дает шанс по-новому взглянуть на жизнь и исследовать аспекты исцеления.

О заболевании Миддлтон стало известно в марте 2024 года, после чего она прошла курс химиотерапии. В сентябре того же года лечение завершилось, а в январе 2025 года принцесса сообщила о наступлении ремиссии.

В документальном фильме также показано ее участие в национальном восхождении на три вершины Великобритании в рамках восстановительного курса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Чекалина (Лерчек) сообщила о вылете в Китай для прохождения лечения от рака желудка.

В 2025 году король Британии Карл III записал видеообращение о личном опыте борьбы с онкологией.

В июле 2025 года принцесса Уэльская рассказала о давлении и трудностях после завершения курса лечения и выхода в ремиссию.