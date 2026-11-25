Спрос на энергию на Дальнем Востоке обеспечат накопителями и новыми ГЭС

Tекст: Катерина Туманова

Глава государства распорядился обеспечить строительство Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области, Мокской и Ивановской ГЭС в Бурятии, Канкунской ГЭС в Якутии и Нижне-Ниманской ГЭС в Хабаровском крае, говорится в документе на сайте Кремля.

«В целях гарантированного обеспечения в Дальневосточном федеральном округе прогнозируемого спроса на электрическую энергию (мощность) принять исчерпывающие меры, направленные на реализацию комплекса мероприятий по созданию объектов электроэнергетической инфраструктуры», – сказано в распоряжении.

Кроме того, Путин поручил создать в Приморском крае системы накопления электроэнергии мощностью 250 МВт со вводом в эксплуатацию не позднее 2028 года.

Правительству также поручено утвердить план энергоснабжения инвестпроектов на Дальнем Востоке, предусмотрев возможность строительства крупными предприятиями собственной генерации и использования импортных технологий.

Особое внимание должно быть уделено Березовскому и Ключевскому месторождениям в Забайкалье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Путин распорядился направлять половину поступлений от налога на прибыль по проекту «Сахалин-2» на финансирование развития ДФО.

Президент поручил утвердить программу привлечения в Дальневосточный федеральный округ научных и инженерных кадров.

Глава государства поручил продлить до 2030 года выплаты в 1 млн рублей на погашение ипотеки для многодетных семей в регионах Дальнего Востока.