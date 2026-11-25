«Согласно экспертным оценкам Федерального центра «Агроэкспорт», за январь-сентябрь 2026 года Россия экспортировала в ЮАР около 230 тыс. тонн продукции АПК на сумму свыше 54 млн долларов», – заявил Амбаров РИА «Новости».
По его словам, на пшеницу пришлось более 51,5 млн долларов, что обеспечило России второе место среди поставщиков на южноафриканском рынке.
Первое место по экспорту пшеницы в ЮАР заняла Польша.
Посол добавил, что несмотря на внешнеполитические и логистические трудности, двусторонняя торговля демонстрирует значительный потенциал в агропромышленной сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре замглавы администрации президента Орешкин сообщил о готовности России поставлять продовольствие в страны Африки.
В том же месяце директор Института Африки РАН Абрамова заявила о возможном росте товарооборота со странами континента до 29 млрд долларов в 2026 году.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал формирование агропромышленного альянса между Россией и Африкой одной из важнейших задач.