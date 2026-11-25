Фиксированная выплата к пенсии россиян старше 80 лет выросла вдвое

Tекст: Катерина Туманова

Фиксированная выплата к пенсии по старости в России увеличивается в два раза по достижении гражданином возраста 80 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на изученные по теме вопроса документы.

«Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона», – говорится в тексте документа.

Помимо этого, в материалах уточняется, что гражданам с инвалидностью первой группы также устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности ровно вдвое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии для пожилых граждан. В октябре депутат Бессараб рассказала о включении выплаты по уходу за такими гражданами в состав пенсии. В сентябре профессор Сафонов анонсировал рост пенсионных выплат для этой категории граждан.