Xinhua: Китай запустил корабль «Шэньчжоу-24» с космонавтом из Пакистана

Tекст: Катерина Туманова

Космический аппарат стартовал при помощи ракеты-носителя Long March-2F с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, передает агентство Xinhua.

Помимо пакистанского специалиста по полезной нагрузке, на борту находятся командир миссии и пилот Тан Хунбо, а также бортинженер У И.

Миссия стала первым совместным полетом китайских и иностранных космонавтов в истории пилотируемой космической программы Пекина.

Китай в апреле 2021 года запустил строительство национальной орбитальной станции «Тяньгун». Тогда на орбиту был выведен основной модуль «Тяньхэ». Основную конфигурацию станции собрали к началу ноября 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в КНР сообщили о присоединении пакистанского пилота к экипажу китайского космического корабля. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о больших надеждах властей на предстоящую миссию. Кроме того, Китай анонсировал тестовый запуск ракеты-носителя с кораблем для доставки человека на Луну.