Эксперты выявили новые мошеннические схемы к «черной пятнице»

Tекст: Катерина Туманова

В преддверии ноябрьских распродаж злоумышленники запустили несколько новых способов обмана покупателей, включая уловки с «беспроигрышной рулеткой», «купонами» и «промокодами», передает ТАСС.

Первая схема заключается в создании фишинговых страниц под видом известных маркетплейсов. Пользователям предлагают сыграть в рулетку и выиграть смартфон, электронику или подарочный сертификат. После «выигрыша» жертву просят оплатить налог или доставку приза, в результате чего человек теряет деньги.

Другие варианты обмана также строятся вокруг поддельных сайтов. Злоумышленники обещают жертвам индивидуальные промокоды или выгодные купоны. Для их получения мошенники требуют ввести логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе, ставя под угрозу финансы и персональные данные граждан.

«Ажиотаж перед «черной пятницей» всегда становится сигналом для мошенников: они играют на желании покупателей сэкономить, выманивая доступы к личным кабинетам в маркетплейсах и других сервисах при помощи фишинга. Именно поэтому в периоды распродаж особенно важно проявлять бдительность», – сказала Алтухова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в RuStore заявили о создании мошенниками поддельных сайтов для обмана геймеров перед «черной пятницей». Член Ассоциации юристов России Дмитриева сообщила о появлении сайтов-двойников популярных маркетплейсов. Депутат Немкин предупредил о запуске поддельных интернет-магазинов для кражи денег и личных данных покупателей.