Semafor: Акции Anthropic упали более чем на 6% и ушли ниже цены размещения

Tекст: Игорь Иножарский

Акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic во вторник потеряли более 6% и впервые опустились ниже цены первичного размещения в 83 долларов на фоне возобновившихся опасений инвесторов по поводу торговли ИИ, пишет Semafor.

Возвращение Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia ненадолго укрепило веру в ИИ-сектор: новость о восстановлении в должности дала заметный толчок мировым технологическим рынкам, но полностью не сняла негатива последних недель.

Аналитик в беседе с Financial Times указал, что инвесторы по-прежнему опасаются дисбаланса спроса и предложения, регуляторных рисков для отрасли искусственного интеллекта и роста издержек из-за задержек строительства дата-центров. Восстановление рынка, по оценке аналитика, будет ограниченным, поскольку фундаментальные условия торговли ИИ не изменились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мелкие трейдеры на платформе Robinhood заработали на покупке подешевевших акций Nvidia после отставки гендиректора компании Дженсена Хуанга. В понедельник американские фондовые индексы выросли после объявления Nvidia о восстановлении Дженсена Хуанга в должности гендиректора. На прошлой неделе разработчик искусственного интеллекта Anthropic оценил свои акции в 83 долларов за штуку в рамках IPO.