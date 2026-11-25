MIT Technology Review: ИИ-агенты повысили трафик корпоративных сетей на 450%

Tекст: Игорь Иножарский

Развертывание искусственного интеллекта стало главным источником нагрузки на корпоративные сети, а ИИ-агенты при выполнении тех же задач создают примерно на 450% больше трафика, чем люди. Возможности своих сетей выдержать требования ИИ по пропускной способности и задержкам признают лишь около половины компаний, говорится в отчете MIT Technology Review.

Перенос инференса из гиперскейл-облаков в приложения, чувствительные к задержкам, требует инфраструктуры на площадке компании или рядом с ней: удаленное размещение таких вычислений неэкономично и непрактично, а нестабильная задержка ведет к сбоям моделей, простоям графических процессоров и заторам в потоках данных.

Рост трафика от ИИ-агентов и возврат инференса на площадки обнажили узкие места в пропускной способности устаревшей базовой инфраструктуры. Модернизацию сети в отчете предлагают вести как непрерывный процесс с архитектурным управлением, типовыми шаблонами проектирования и сохранением внутренней экспертизы, а также опираться на сетевые сервисы по модели NaaS и ИИ-мониторинг.

Отдельный вызов – законы о суверенитете данных: регуляторы требуют держать данные и обработку их искусственным интеллектом внутри национальных границ, что расходится с практикой международных компаний и требует создания суверенной инфраструктуры в каждой стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке проекта национального плана по внедрению искусственного интеллекта в российскую экономику. В пятницу способность искусственного интеллекта выявлять уязвимости в программном коде привела к резкому росту числа кибератак на критическую инфраструктуру. В начале месяца рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.