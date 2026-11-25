В МИД Армении заявили о нежелании «сжигать мосты» с Россией

Tекст: Катерина Туманова

Костанян прокомментировал повестку предстоящего 3 декабря визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву, передает РИА «Новости».

«Наша повестка – пересмотреть те проблемы, которые накопились в отношениях между Арменией и Россией. Этот пересмотр нацелен на оздоровление этих отношений и движение вперед. Как уже неоднократно отмечалось, мы никоим образом не намерены разрывать отношения с Россией, создавать в них кризис или сжигать мосты с Российской Федерацией», – заявил он.

Замминистра добавил, что Россия остается важным партнером Армении, и выразил надежду на аналогичное отношение со стороны Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя правительства России Оверчук и вице-премьер Армении Григорян обсудили сотрудничество стран в Москве. Премьер Армении Пашинян заявил о намерении совершить три визита в Россию в декабре. В сентябре пресс-секретарь президента России Песков сообщил о планах Пашиняна посетить Москву.