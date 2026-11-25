Актриса Дениз Чакыр задержана в Стамбуле по делу о наркотиках

Tекст: Катерина Туманова

Главная прокуратура Стамбула выдала ордеры на задержание 35 подозреваемых в рамках операции против известных лиц. Среди задержанных оказалась Дениз Чакыр, исполнившая роль Шах-султан в сериале «Великолепный век», пишет Milli Gazete.

Сообщается, что расследование касается незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, их употребления и хранения, а также проституции.

Вместе с Чакыр были задержаны певец Озджан Дениз, промоутер Эрдал Бозкуш и режиме Джем Карджы. Компетентные органы изучают показания подозреваемых и свидетелей, а также цифровые материалы.

«В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений, по делам о проституции, незаконном обороте наркотиков, поставке наркотиков, а также употреблении или хранении наркотиков; <...> началось расследование по подозрению в употреблении или хранении наркотиков, и выданы ордера на арест 35 подозреваемых. Расследование продолжается во всех его аспектах», – приводит заявление прокуратуры OdaTV.

В рамках проводимой операции вышеназванные лица были взяты полицией под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в ходе рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержали «Мисс Турцию» и актрису «Великолепного века». В мае по аналогичному делу задержали актрису сериала «Клюквенный щербет». В апреле полиция задержала актрису сериала «Зимородок» Алейну Бозок.