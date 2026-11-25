Ракета Ariane 6 вывела на орбиту 36 спутников связи Amazon

Tекст: Катерина Туманова

Запуск миссии LE-04 состоялся во вторник с европейского космодрома во Французской Гвиане. Это четвертый полет ракеты для Amazon и десятый старт для носителя в целом, пишет Spaceflight Now.

Успешная миссия увеличила общее количество запущенных Arianespace аппаратов Amazon Leo до 136. С учетом запусков на ракетах консорциума United Launch Alliance (ULA) и компании SpaceX орбитальная группировка достигла 432 спутников.

Старт состоялся спустя девять дней после того, как ракета Vulcan компании ULA не смогла достичь орбиты из-за проблемы с главным ускорителем, что привело к потере 40 аппаратов Amazon.

«При любом запуске существует риск, и это особенно верно для таких первых миссий, как LV-01. ULA остается надежным партнером Amazon, и мы верим, что они извлекут уроки из этой миссии и реализуют свои долгосрочные планы в отношении Vulcan», – заявили в компании после аварии.

Издание отмечает, что еще один партнер корпорации, компания Blue Origin, планировала запустить 48 спутников на четвертой ракете New Glenn, однако она разрушилась на стартовой площадке во время статических огневых испытаний двигателей. Полезной нагрузки на борту в тот момент не было. Первый полет ракеты ожидается в начале 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ракета-носитель Vulcan Centaur консорциума United Launch Alliance не смогла вывести на орбиту спутники Amazon. В начале месяца компания Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на январь 2027 года. Весной ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде на мысе Канаверал.