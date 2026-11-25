Поезд из Пекина в Иркутск через Улан-Батор приготовился к отправлению

Tекст: Катерина Туманова

Первый после долгой паузы пассажирский поезд отправится 25 ноября в 0:27 по маршруту из Китая в Россию. Состав будет следовать в Иркутск через Улан-Батор и обратно, передает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Из Пекина поезд формирования Китайских железных дорог будет отправляться по средам, делать остановку в столице Монголии по четвергам и прибывать в Иркутск по пятницам.

Обратный рейс стартует по субботам с прибытием в КНР в понедельник. В пути предусмотрены остановки на станциях Наушки, Улан-Удэ, Слюдянка, Дзамын-Удэ и ряде других.

В состав поезда включены вагоны купе и СВ китайского производства, а также вагон-ресторан. Билеты продаются исключительно в железнодорожных кассах стран отправления за 60 суток до начала поездки.

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пекином приостановили в феврале 2020 года. Перевозки по другим маршрутам между Россией и Китаем начали постепенно восстанавливаться с декабря 2024 года, когда стал ходить поезд Суйфэньхэ – Гродеково.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Китайские железные дороги» объявила о запуске еженедельного пассажирского сообщения между Китаем, Монголией и Россией. РЖД анонсировала возобновление курсирования поездов из Пекина в Иркутск после шестилетнего перерыва. Кроме того, РЖД сообщила о запуске нового туристического поезда в Китай.