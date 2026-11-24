NYT: Хакеры взломали открытую базу данных американской разведки

Tекст: Катерина Туманова

«Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и аппарат директора Национальной разведки недавно обнаружили кибервзлом, в результате которого произошла утечка части несекретной информации», – пишет The New York Times со ссылкой на американские официальные лица и другие осведомленные источники.

По словам собеседников, знакомых с ситуацией, вторжение затронуло систему анализа разведывательных данных из открытых источников – компьютерную сеть, предназначенную для поиска ценной разведывательной информации в общедоступных, несекретных материалах.

Точный характер украденной информации неизвестен, однако секретные материалы не пострадали. Предполагается, что в ходе взлома также произошла утечка данных других федеральных ведомств.

Система анализирует публично доступную информацию: соцсети, спутниковые снимки и коммерческие базы данных. Американские спецслужбы используют эти сведения для подготовки аналитических отчетов.

На прошлой неделе произошел масштабный сбой во внутренней засекреченной сети Агентства национальной безопасности США, однако чиновники отрицают кибератаку. Президент Дональд Трамп подтвердил взлом Национального центра криминальной информации ФБР, расследование которого продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранители начали расследование очередного кибервзлома Национального центра криминальной информации США.

До этого Министерство сельского хозяйства США приостановило работу ряда внутренних баз данных и финансовых сервисов для фермеров после обнаружения кибератаки.

При этом ФБР исключило хакерское вмешательство из числа причин серии технических сбоев в стране.